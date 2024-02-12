Пять лет тюрьмы получила устроившаяся закладчицей псковичка

16:08, 12 февраля 2024, ПАИ

Пять лет колонии получила устроившаяся закладчицей псковичка, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что женщина продала закупщику, участвующему в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», мефедрон массой не менее 0,79 грамма.

Во время судебного следствия псковичка в содеянном созналась, раскаялась и пояснила, что действительно продала знакомому наркотик за три тысячи рублей.

Ранее она судима не была, явилась с явкой с повинной, свои признательные показания подтвердила и детализировала в ходе проверки показаний на месте.

Псковский городской суд признал жительницу Пскова виновной в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу ещё не вступил.