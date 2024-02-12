Женщина пострадала в ДТП в Пушкиногорском районе
Женщина пострадала в ДТП в Пушкиногорском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Столкновение ВАЗ-2104 и Nissan Terrano произошло на 10-м километре дороги Пушкинские Горы – Захино.
Пострадала женщина. Помощь ей оказали на месте. От госпитализации она отказалась.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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