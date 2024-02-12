Женщина пострадала в ДТП в Пушкиногорском районе

15:42, 12 февраля 2024, ПАИ

Женщина пострадала в ДТП в Пушкиногорском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Столкновение ВАЗ-2104 и Nissan Terrano произошло на 10-м километре дороги Пушкинские Горы – Захино.

Пострадала женщина. Помощь ей оказали на месте. От госпитализации она отказалась.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.