Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку по распределению эфира и площадей для агитации на президентских выборах

17:58, 12 февраля 2024, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области провела в понедельник, 12 февраля, жеребьёвку по распределению бесплатного и платного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов. В жеребьёвке участвовали ГТРК «Псков» (телеканалы «Россия» (Россия-1), «Россия-24», радио «Радио России», «Маяк») и АНО ИД «Медиацентр 60» (телеканал «Первый Псковский», радио «7 НЕБО»).

Со стороны кандидатов в жеребьёвке приняли участие их доверенные лица, в частности, Андрей Ключко (от кандидата Владимира Путина, самовыдвиженец), Петр Алексеенко (от кандидата Николая Харитонова, КПРФ), Дарья Мороз (от кандидата Владислава Даванкова, «Новые люди»).

Предвыборная агитация кандидатов в президенты России в средствах массовой информации стартует с субботы, 17 февраля.