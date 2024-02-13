30 иностранцев выдворили из Псковской области за незаконное пребывание в России

11:16, 13 февраля 2024, ПАИ

30 иностранных граждан административно выдворили сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области в рамках мероприятий по возвращению иностранцев в страну гражданской принадлежности, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Среди иностранцев – сирийцы, индийцы и эритреец. Выяснилось, что через Псковскую область нарушители хотели выехать в страны Евросоюза. Из Пскова иностранцев доставили в аэропорт Домодедово, откуда они за свой счёт вылетели в страны гражданской принадлежности.

Въехать на территорию России выдворенные иностранцы смогут только через пять лет. Также решается вопрос о проведении проверки организаций, которые их пригласили.