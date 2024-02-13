Косметику и продукты похитила псковичка из магазина
Косметику и продукты похитила псковичка из магазина на улице Труда в Пскове. Преступление произошло 12 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал тревоги.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковичку.
По факту хищения проводится проверка.
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