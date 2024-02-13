Косметику и продукты похитила псковичка из магазина

09:54, 13 февраля 2024, ПАИ

Косметику и продукты похитила псковичка из магазина на улице Труда в Пскове. Преступление произошло 12 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковичку.

По факту хищения проводится проверка.