Водитель устроил ДТП в Псковском районе и скрылся с места происшествия

23:10, 13 февраля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел в кювет и протаранил забор в деревне Молгово Псковского района, после чего скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









На месте работают медицина катастроф, аварийно-спасательная служба, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.