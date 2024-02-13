Водитель устроил ДТП в Псковском районе и скрылся с места происшествия
Водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел в кювет и протаранил забор в деревне Молгово Псковского района, после чего скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
На месте работают медицина катастроф, аварийно-спасательная служба, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 февраля 2024
Публикуем видеозапись с места ДТП в Стругокрасненском районе, где погибли два человека
13 февраля 2024
Девять жителей Южной Азии пытались незаконно проникнуть в Латвию через Псковскую область