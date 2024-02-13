Аномально холодная погода прогнозируется в России с 14 февраля
В регионах Северо-Западного, Центрального, Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов с 14 февраля прогнозируется аномально холодная погода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В частности, по его словам, почти во всем субъектах СЗФО ожидается температура намного ниже нормы. Так, в Ленинградской области температура опустится до минус 23 градусов.
Ранее сообщалось, что в Псковской области сохраняется гололедица. Отмечалось также, что из-за погодных условий в травмпункт приёмного отделения Псковской областной больницы поступило 70 обращений, в основном с ушибами и переломами от падения.
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