Аномально холодная погода прогнозируется в России с 14 февраля

23:42, 13 февраля 2024, ПАИ

В регионах Северо-Западного, Центрального, Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов с 14 февраля прогнозируется аномально холодная погода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В частности, по его словам, почти во всем субъектах СЗФО ожидается температура намного ниже нормы. Так, в Ленинградской области температура опустится до минус 23 градусов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области сохраняется гололедица. Отмечалось также, что из-за погодных условий в травмпункт приёмного отделения Псковской областной больницы поступило 70 обращений, в основном с ушибами и переломами от падения.