70 обращений поступило в Псковский травмпункт за вчерашний день

18:09, 13 февраля 2024, ПАИ

70 обращений поступило в травмпункт приёмного отделения Псковского областной больницы вчера, 12 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В основном псковичи обращаются с ушибами и переломами в результате падения. Это число обращений больше, чем обычно, отметили медики.

Ранее сообщалось, что до -14 градусов прогнозируют в Псковской области 14 февраля. На дорогах местами также ожидается гололедица.