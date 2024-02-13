70 обращений поступило в Псковский травмпункт за вчерашний день
70 обращений поступило в травмпункт приёмного отделения Псковского областной больницы вчера, 12 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
В основном псковичи обращаются с ушибами и переломами в результате падения. Это число обращений больше, чем обычно, отметили медики.
Ранее сообщалось, что до -14 градусов прогнозируют в Псковской области 14 февраля. На дорогах местами также ожидается гололедица.
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