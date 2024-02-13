Гололедица в Псковской области сохранится 14 февраля

19:16, 13 февраля 2024, ПАИ

О сохранении гололедицы предупредили псковичей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«В течение суток 14 февраля местами по Псковской области сохранится гололёд», – говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 12 февраля, в травмпункт приёмного отделения Псковской областной больницы поступило 70 обращений. В основном псковичи обращаются с ушибами и переломами в результате падения.

Ранее ПАИ собрало рекомендации о том, как приспособиться к гололедице и не стать постоянным пациентом травматолога.