Гололедица в Псковской области сохранится 14 февраля
О сохранении гололедицы предупредили псковичей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
«В течение суток 14 февраля местами по Псковской области сохранится гололёд», – говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 12 февраля, в травмпункт приёмного отделения Псковской областной больницы поступило 70 обращений. В основном псковичи обращаются с ушибами и переломами в результате падения.
Ранее ПАИ собрало рекомендации о том, как приспособиться к гололедице и не стать постоянным пациентом травматолога.
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