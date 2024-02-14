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Общество

«Аграрная сверхдержава»: РСХБ назвал точки роста АПК на горизонте 2030 года

В сельском хозяйстве России произошло настоящее экономическое чудо. За 20 с лишним лет отрасль прошла путь серьёзной трансформации, который занял десятилетия и даже столетия в агросекторах зарубежных государств. Об этом заявила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина в ходе Дня сельского хозяйства на международной выставке-форуме «Россия», сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.

«Давайте вспомним, с чего мы начинали. Это была не просто низкая база. Это было около нуля. 1990-е годы. Мы все хорошо помним их. Развалившиеся колхозы, отсталые технологии, дефицит продовольствия и… «ножки Буша». Один из символов того десятилетия. Но гуманитарная сельхозпомощь из США в Россию преподнесла нам важный урок о необходимости развивать собственный аграрный потенциал», – сказала Ирина Жачкина.

Период 2000-2018 годов стал временем беспрецедентных инвестиций в АПК и ускоренного роста собственной промышленности. Объём сельхозпроизводства с 2000 по 2018 год вырос больше чем в семь раз – с 742 млрд рублей до 5,3 трлн рублей.

Важным условием этого процесса стало формирование национальной кредитно-финансовой системы обслуживания АПК на базе созданного в 2000 году Россельхозбанка. В агросекторе появились «длинные» и «дешёвые» деньги, которые позволили построить и модернизировать производственные мощности по всей стране.

«В итоге удалось полностью закрыть потребности внутреннего рынка. Только посмотрите на рост потребления птицы и свинины – за 18 лет прирост более чем вдвое. Мы стали есть намного больше мяса. Наш рацион стал гораздо питательнее, полезнее, более насыщенным витаминами и микроэлементами. По мясу и яйцам мы уже достигли рекомендованных Минздравом нормативов. Продвигаемся по другим позициям. Что приятно – мы накормили себя отечественной продукцией», – отметила Ирина Жачкина, обратив внимание на существенное снижение импорта мяса с 35 % в 2000 году до 7,8 % в 2018-м.

Следующим этапом – 2018-2023 годы – стало превращение АПК во флагман российской экономики, одну из самых инвестиционно привлекательных отраслей.

Сейчас доля прибыльных сельхозпредприятий приближается к 90 %. Рентабельность на уровне почти 20 %. А объём инвестиций в основной капитал – благодаря беспрецедентной поддержке государства – вырос с 28,3 млрд рублей в 2000-м году до 546,5 млрд в 2023-м.

«С нуля» создан целый ряд подотраслей: тепличное овощеводство, производство мяса индейки, промышленное свиноводство и другое. В 2000 году в России вообще не производилась индейка, а сегодня свыше 400 тысяч тонн ежегодно. По овощам прирост в четыре раза. По свинине – почти десятикратное увеличение. За этими сухими цифрами – крупные птицефабрики, животноводческие комплексы, молочные фермы, посевные и уборочные кампании», – отметила эксперт.

В итоге Россия достигла полной самообеспеченности по ключевым видам продукции. А российский АПК может дать фору любой зарубежной индустрии. Сегодня Россия – № 1 в мире по производству зерна и подсолнечного масла, № 1 в Европе по производству мяса бройлеров (№ 4 в мире), № 1 в Европе по производству молока (№ 5 в мире), № 2 в Европе по производству свинины (№ 4 место в мире). № 1 в мире по площади зимних теплиц (и № 8 по общей площади теплиц).

По словам Ирины Жачкиной, сформирован мощный задел для следующего этапа: «Теперь задача – укрепить позиции России как аграрной сверхдержавы. И активнее влиять на развитие мирового продовольственного рынка. Так мы сможем лучше защищать свои национальные интересы».

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