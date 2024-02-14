Представители Псковской области принимают участие в форуме национальных достижений на выставке «Россия»

17:03, 14 февраля 2024, ПАИ

Представители Псковской области принимают участие в форуме национальных достижений, который проходит на выставке «Россия» в среду, 14 февраля.

«Программу форума открыла большая пленарная сессия, в рамках которой спикеры и участники обсудили знаковые достижения в промышленности и перспективы развития этой сферы экономики», – рассказал корреспонденту ПАИ председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«На дискуссионных панелях шел разговор и о стимулировании экономического развития, и о подготовке кадров. На стенде Псковской области мы рассказываем об историях успеха в развитии нашей региональной промышленности и, конечно, рассказываем о преференциях, которые получают инвесторы, приходя в Псковскую область», – отметил глава комитета.

Ранее на выставке «Россия» презентовали молодежные события в Псковской области. Стенд региона работает в 75-м павильоне.

Выставка-форум открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.