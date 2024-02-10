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Общество

Псковская область презентовала молодёжные события региона на выставке «Россия»

Псковская область презентовала молодёжные события региона на выставке «Россия» сегодня, 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Сегодня в рамках Форума национальных достижений на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве состоялся День молодёжной политики. Организаторами мероприятия выступили Правительство РФ и Росмолодёжь.

На стенде Псковской области гостям выставки волонтёры предлагали интерактивные игры и настольные – «Псковское домино» и «Автостопом по Псковщине», квиз «Псков молодой» и онлайн-викторину по местам притяжения молодёжи и истории Псковской области.

Презентация основных молодёжных мероприятий, проводимых на территории Псковской области, проведена при участии представителей регионального комитета по молодёжной политике.

Напомним, одним из знаковых событий для региона является историко-культурный форум «Истоки». Торжественная церемония открытия историко-культурного центра «Истоки» состоялась в Печорах на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря 8 июля.

В регионе проходит форум креативных молодёжных проектов «ВАУ-эффект», для самоопределения молодёжи в части своего карьерного пути запущен форум «Найди себя в Псковской области». Вместе с тем на территории региона проходят добровольческие и патриотические мероприятия.

Для поддержки молодёжных инициатив в регионе уже действует Школа креативных индустрий, ведётся создание центра молодёжи. Работа с молодёжью по вовлечению в добровольческую и проектную деятельность ведётся на региональном и муниципальном уровнях.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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