Псковская библиотека номинирована на «Премию Рудомино»

18:24, 14 февраля 2024, ПАИ

Псковская модельная библиотека «Библиолюб» стала номинантом «Премии Рудомино» – ежегодного профессионального конкурса, который Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве проводит в преддверии форума «Формируя будущее библиотек», назначенного на 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Всего для участия в конкурсе профессиональное жюри выбрало 21 библиотеку из разных регионов России.

«Примечательно, что это маленькая модельная библиотека на окраине Пскова, в которой вместе с заведующей Еленой Сойтту насчитывается всего три сотрудника. Библиотека эта славится на всю Россию своими интересными проектами, в том числе международными, а в Пскове кроме всего прочего ведёт очень важную работу по выявлению нераскрученных туристическими агентствами достопримечательностей», – отмечают в пресс-службе.

Библиотека находится в спальном районе Любятово, вдалеке от псковских памятников истории и архитектуры. «Но сотрудники «Библиолюба» с таким энтузиазмом занимаются краеведением, что обнаружили в этих псковских «затутырках» много интересного и даже начали проводить для своих читателей экскурсии по библиотечным окрестностям, где, оказывается, есть и старинный парк с лилиями в пруду, и «дом с крокодилами», и башни, как в Псковском кремле», – подчёркивают в пресс-службе.

Проголосовать за псковскую библиотеку можно по ссылке.