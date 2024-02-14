Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Скончался пыталовский краевед Николай Цветков

Краевед, член Союза краеведов России, почётный гражданин Пыталовского района Николай Цветков скончался сегодня, 14 февраля, на 63-м году жизни, сообщила в своём Telegram-канале глава района Вера Кондратьева.

Скончался пыталовский краевед Николай Цветков. Фото из Telegram-канала Веры Кондратьевой

Николай Цветков родился 17 мая 1961 года в Пыталово. Обучался в Пыталовской средней школе. После её окончания поступил на исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института. Работал в Бороусовской восьмилетней школе учителем истории, затем методистом Дома пионеров и РОНО и преподавателем истории в Пыталовском СПУ-19. Общий педагогический стаж – более 25 лет.

Николай Цветков являлся членом инициативной группы по созданию в Пыталовском районе краеведческого музея, который в дальнейшем и возглавил. Он являлся инициатором всех музейных проектов – «Энциклопедия пыталовских деревень», «Отчий дом. Пыталовская деревня: связь времён и поколений», «Пыталово – Абрене – Пыталово», «Храмы Пыталовского района».

Николай Цветков руководил Пыталовским региональным отделением Всероссийского научно-исследовательского и культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских деревень» и поисково-исследовательским клубом «Поиск-97» в составе ВПИОО «След пантеры».

Николай Цветков стал автором более 20 краеведческих изданий и 1500 газетных очерков об истории Пыталовского края. В 2021году его удостоили звания «Почётный гражданин Пыталовского района». За педагогическую и поисковую деятельность награждён знаками и медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами.

«Жизнелюбие Николая Анатольевича, его добросовестность и трудолюбие, отличное знание истории родного края – это качества, за которые его ценили и уважали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Цветкова», – заключила Вера Кондратьева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2024

Скончался пыталовский краевед Николай Цветков
14 февраля 2024

Водитель столкнувшейся со школьным автобусом в Пушкиногорском районе фуры взят под стражу
14 февраля 2024

160 пожаров произошло в Псковской области за полгода из-за неосторожного обращения с огнём 
14 февраля 2024

Представитель иностранной компании пытался дать взятку псковскому таможеннику
14 февраля 2024

Врач из Санкт-Петербурга рассказала о состоянии школьницы, пострадавшей в ДТП с фурой в Псковской области
14 февраля 2024

Псковичи лишились более 300 тысяч рублей из-за телефонных мошенников
14 февраля 2024

Житель Псковского района фиктивно прописал иностранную гражданку
13 февраля 2024

Водитель устроил ДТП в Псковском районе и скрылся с места происшествия

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...