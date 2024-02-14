Скончался пыталовский краевед Николай Цветков

18:40, 14 февраля 2024, ПАИ

Краевед, член Союза краеведов России, почётный гражданин Пыталовского района Николай Цветков скончался сегодня, 14 февраля, на 63-м году жизни, сообщила в своём Telegram-канале глава района Вера Кондратьева.

Николай Цветков родился 17 мая 1961 года в Пыталово. Обучался в Пыталовской средней школе. После её окончания поступил на исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института. Работал в Бороусовской восьмилетней школе учителем истории, затем методистом Дома пионеров и РОНО и преподавателем истории в Пыталовском СПУ-19. Общий педагогический стаж – более 25 лет.

Николай Цветков являлся членом инициативной группы по созданию в Пыталовском районе краеведческого музея, который в дальнейшем и возглавил. Он являлся инициатором всех музейных проектов – «Энциклопедия пыталовских деревень», «Отчий дом. Пыталовская деревня: связь времён и поколений», «Пыталово – Абрене – Пыталово», «Храмы Пыталовского района».

Николай Цветков руководил Пыталовским региональным отделением Всероссийского научно-исследовательского и культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских деревень» и поисково-исследовательским клубом «Поиск-97» в составе ВПИОО «След пантеры».

Николай Цветков стал автором более 20 краеведческих изданий и 1500 газетных очерков об истории Пыталовского края. В 2021году его удостоили звания «Почётный гражданин Пыталовского района». За педагогическую и поисковую деятельность награждён знаками и медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами.

«Жизнелюбие Николая Анатольевича, его добросовестность и трудолюбие, отличное знание истории родного края – это качества, за которые его ценили и уважали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Цветкова», – заключила Вера Кондратьева.