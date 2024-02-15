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Общество

В России планируют ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов

Депутаты «Единой России» подготовили законопроект, согласно которому следует ввести штрафы за раздачу продуктов с истёкшим сроком годности. Об этом пишет РИА Новости.

За раздачу просроченных продуктов хотят ввести штрафы. Это касается в первую очередь организаций, которые занимаются благотворительностью и бесплатно передают людям продукты.

За нарушение должностным лицам будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Предприниматели без юридического лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Юридические лица могут получить штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей.

Законопроект хотят внести в Госдуму в первую сессию.

Ранее в Госдуме предложили привлекать учеников школ к участию в исторических реконструкциях, а также ввести отпуск длительностью десять суток для военнослужащих при рождении ребёнка.

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