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Общество

В Госдуме предложили привлекать учеников школ к участию в исторических реконструкциях

В Госдуме предложили привлекать учеников школ к участию в исторических реконструкциях, сообщает РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко отметил, что посещение масштабных реконструкций исторических сражений, организованных при участии федеральных, региональных или муниципальных органов власти должно войти в школьную программу.

«Ребят нужно привлекать не только в качестве зрителей, но и участников, подключать их как волонтёров к работе оргкомитетов таких мероприятий. Я сам посещал подобные события неоднократно – это фантастическое зрелище, которое погружает зрителей в историю страны», – сообщил Алексей Диденко.

Ранее в Госдуме рассказали, станет ли семьеведение обязательным предметом в школах, а также предложили узаконить родительские собрания и штрафовать родителей школьников-задир.

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