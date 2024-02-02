В Госдуме предложили ввести отпуск для военных при рождении ребёнка

09:54, 02 февраля 2024, ПАИ

В Госдуме предложили ввести отпуск длительностью десять суток для военнослужащих при рождении ребёнка, пишет «Газета.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Ивана Сухарева.

В России на сегодняшний день отпуск при рождении ребёнка предоставляется работникам до пяти дней без сохранения зарплаты. Однако трудовое законодательство не включает сюда военнослужащих, которые несут службу.

Кроме того, в Госдуме напомнили, что военнослужащие имеют право на отпуск на срок от десяти суток в случае смерти близкого родственника, пожара или другой трагедии с семьёй, проблем со здоровьем. В других случаях отпуск предоставляется только по решению командира воинской части.

Однако теперь для военнослужащих хотят расширить перечень – дать право уйти в десятидневный отпуск в связи с рождением ребёнка.

Напомним, что сегодня отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.