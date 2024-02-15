Пропавшего в канун Нового года великолучанина разыскивают в Псковской области

10:50, 15 февраля 2024, ПАИ

Пропавшего в канун Нового года в Великих Луках пенсионера продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

31 декабря 2023 года 68-летний Виктор Ларионов ушёл из дома на улице Проектной и не вернулся.

Рост мужчины 180 сантиметров, худощавого телосложения, имеет короткую стрижку.

Был одет в чёрные джинсы и берцы, рубашку в синюю клетку, чёрные куртку и вязаную шапку. С собой у него были документы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Ларионова, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по телефону (8 811-53) 5-27-94, в уголовный розыск по номеру 8-911-883-38-83 или 02, 112.

Ранее сообщалось, что великолучанин пропал без вести, отправившись на могилу к погибшему сыну.