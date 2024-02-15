Псковская делегация приняла участие в съезде Российского общества «Знание» в Москве

18:16, 15 февраля 2024, ПАИ

Делегация из Псковской области приняла участие в IV съезде Российского общества «Знание» в Москве, который состоялся на площадке международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область представили заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и врио ректора ПОИПКРО, региональный координатор Российского общества «Знание» в сфере образования Екатерина Гончарова.

На мероприятии присутствовало более 450 человек, среди них – делегаты из регионов России, общественные и государственные деятели, главы госкорпораций, лекторы и партнёры, которые участвуют в работе «Знания». Они подвели итоги, обменялись опытом и мнениями о перспективах развития просветительства, заключили в пресс-службе.