Более полусотни видов продуктов пытался украсть пскович из гипермаркета

09:33, 16 февраля 2024, ПАИ

Псковича осудят за попытку кражи более полусотни видов продуктов из магазина. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что вечером 6 января текущего года 49-летний пскович находился в магазине на Рижском проспекте и, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, украл продукты. Мужчина сложил в покупательскую тележку и во внутренний карман своей куртки более 50 видов товара и направился к выходу из магазина.

Однако скрыться с похищенным ему не удалось – псковича задержал сотрудник магазина. Общая стоимость похищенного составила порядка 32 тысяч рублей.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30 и статье 158 УК РФ. Санкция статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.