20 тонн белорусской капусты не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области
20 тонн белокочанной капусты из Белоруссии не прошли фитосанитарный контроль на посту «Долосцы» в Себежском районе на российско-белорусском участке границы, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз везли в Санкт-Петербург. Сотрудник управления обнаружил несоответствие сведений о получателе овощей, указанных в фитосанитарном сертификате, данным из товаросопроводительных документов.
Ввоз овощей в Россию запретили.
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