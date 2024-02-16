20 тонн белорусской капусты не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

20:13, 16 февраля 2024, ПАИ

20 тонн белокочанной капусты из Белоруссии не прошли фитосанитарный контроль на посту «Долосцы» в Себежском районе на российско-белорусском участке границы, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли в Санкт-Петербург. Сотрудник управления обнаружил несоответствие сведений о получателе овощей, указанных в фитосанитарном сертификате, данным из товаросопроводительных документов.

Ввоз овощей в Россию запретили.