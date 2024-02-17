В Опочке дали старт Году семьи
Торжественное мероприятие, посвящённые открытию Года семьи, состоялось в Опочецком районном доме культуры 16 февраля, сообщает газета «Красный маяк».
Поздравил всех и дал старт Году семьи в Опочецком муниципальном округе глава округа Юрий Ильин: «Все семьи нашего округа отличаются огромным талантом, традициями, кулинарным мастерством и творческими идеями, которые они продемонстрировали, участвуя в программе «Марафон семейных традиций».
Памятным знаком «50 лет совместной жизни» награждены семьи Владимира и Зинаиды Никитиных, а также Владимира и Натальи Захаровых.
Также в этот вечер на сцену была приглашена самая большая семья муниципалитета – Ларионовы, которые воспитывают 15 детей.
В ряды юнармейского отряда имени Героя России Дмитрия Григорьева вступили пятеро школьников из Новосокольников