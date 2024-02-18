Выращиваемые в Псковской области тюльпаны начинают цвести

11:19, 18 февраля 2024, ПАИ

Фотографии зацветающих тюльпанов, которые выращиваются в Псковской области, показал фермер Иван Мельник. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв».



Фото: Иван Мельник



Фото: Иван Мельник



Фото: Иван Мельник



Фото: Иван Мельник







«Скоро «затюльпанятся», – отметил фермер.

Первый урожай тюльпанов в Псковской области планируется собрать 23 февраля. Всего к 8 марта в Себежском районе планировали вырастить около 200 тысяч тюльпанов. В этом году выращивают 58 сортов тюльпанов, луковицы которых доставлены из Нидерландов. По словам фермера, все тюльпаны были проданы уже в начале декабря.

Ранее фермер Иван Мельник показал фотографии выращиваемых в Псковской области тюльпанов.