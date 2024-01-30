Первый урожай тюльпанов в Псковской области соберут 23 февраля

12:38, 30 января 2024, ПАИ

Тюльпаны, выращиваемые в Себежском районе, будут продаваться на псковских прилавках, рассказал фермер Иван Мельник корреспонденту телеканала «Первый Псковский».

«Урожай начнём собирать 23-24 февраля, первая отгрузка – 28 февраля в Санкт-Петербург. До 4 марта мы должны отдать весь цветок», – отметил фермер.

В Санкт-Петербург идёт небольшая партия, пояснили цветоводы. Большая часть себежских тюльпанов предназначена для жительниц Пскова и будет продаваться в местных магазинах.

Напомним, к 8 марта в Себежском районе планировали вырастить около 200 тысяч тюльпанов. В этом году выращивают 58 сортов тюльпанов, луковицы которых доставлены из Нидерландов. По словам фермера, все тюльпаны были проданы уже в начале декабря.

Ранее фермер Иван Мельник показал фотографии выращиваемых в Псковской области тюльпанов.