Сотни тысяч тюльпанов: псковские фермеры уже готовятся к весенним праздникам

14:42, 10 января 2024, ПАИ

Псковские фермеры в беседе с корреспондентом ПАИ рассказали о том, как они выращивают тюльпаны к 8 Марта.

Около 200 тысяч тюльпанов планируют вырастить к 8 Марта в Себежском районе. В этом году выращивают 58 сортов тюльпанов, луковицы которых доставлены из Нидерландов, рассказал фермер Иван Мельник.

Все тюльпаны были проданы уже в начале декабря, отметил он.

«Готовые цветы идут в Псковскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область. Самая большая партия поступает в Псков. Один предприниматель берёт около 70 тысяч штук», – сообщил Иван Мельник.

Также тюльпаны забирают в канун праздника непосредственно из теплиц. За цветами приезжают различные организации. «Мы уже знаем примерно, какое поглощение у нас идёт в год этими организациями, поэтому столько на них и оставляем», – сказал он.

Луковицы тюльпанов морозы пережили успешно. «Ничего на них не повлияло. Просто грамотное отопление, дрова, электричество – и всё нормально. Цветы будут», – отметил Иван Мельник.

112 тысяч тюльпанов растёт в Пыталовском районе, их выращивает хозяйка КФХ Людмила Десятик. В ассортименте более 50 сортов, луковицы которых также доставлены из Нидерландов.

«Есть разные методы выгонки тюльпана. В этом году у нас часть тюльпанов отсажена осенью и стояла в погребе на укоренение. Тюльпан укореняется, охлаждается и прорастает, не в теплице, а в определённом помещении. После мы его вносим в теплицу, сейчас он уже там пошёл в рост», – рассказала Людмила Десятик.

Часть тюльпанов отсаживали в декабре по новой технологии, отметила она. «Новая технология для нас лично – это гидропоника. Тюльпан растёт на специальном растворе либо, как сейчас, он растёт на воде. Он отсажен позже, потому что на гидропонике тюльпан быстрее пойдёт в рост», – объяснила цветовод.

Первые тюльпаны будут уже к Дню святого Валентина, но это будет небольшая партия, заметила Людмила Десятик. Основная партия тюльпанов вырастет к 8 Марта.

Свободных тюльпанов для заказа уже нет, рассказала Людмила Десятик.

«Единственное, что выгонка тюльпана - это непредсказуемая штука, поэтому какой-то процент мы всё равно оставляем. Уже ближе к 8 Марта мы видим, какой процент у нас выходит: есть ли брак, не будет ли брака. Сток какой-то у нас всё равно будет, но потом этот сток мы все выкладываем, и всегда находятся люди, кто с удовольствием забирает», – сказала Людмила Десятик.

Поставляют цветы из Пыталовского района по всей Псковской области. Самый большой оптовик из Пскова берёт 30 тысяч тюльпанов.

Пыталовские морозы тюльпаны пережили, но пришлось потрудиться. «Тяжёлый момент, уходит много отопления. Не каждый год бывают такие морозы. Мы зависим от электроэнергии, и если какой-то перебой, то сразу котлы начинают зашкаливать. Если сбой какой-то на час, а за окном -30 градусов, то теплицам достаточно полчаса, чтобы остыть и заморозить все луковицы. Но ничего, пережили», – заключила фермер.