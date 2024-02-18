Псковичи рассказали о своих ассоциациях с идеальным выходным

12:00, 18 февраля 2024, ПАИ

У женщин чаще всего идеальный выходной ассоциируется с прогулками на свежем воздухе, а у мужчин – со спортом, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

У каждого четвертого псковича понятие «идеальный выходной» ассоциируется со спортом. 20% опрошенных предпочитает провести выходной день на прогулке. Еще 18% респондентов стараются уделить этот день родным и близким.

В топ-5 лучших способов досуга в выходные также входят шашлыки – 17%. По 14% опрошенных считают лучшим времяпровождением в этот день посещение культурных мероприятий и здоровый сон.

Просто отдых назвали одним из лучших способов провести выходные 9% псковичей, а путешествие и чтение – 8 и 6% опрошенных соответственно. Кроме того, по 3% респондентом считают отличным выходным тот, в который удалось сходить в кинотеатр, встретиться с друзьями или переделать все домашние дела.

Мужчины чаще ассоциируют с идеальным выходным днем выезд на охоту или рыбалку, а женщины предпочитают прогулки, экскурсии, шашлыки, шопинг и походы в рестораны.