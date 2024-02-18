Россиян предупредили, за выращивание какого цветка можно попасть в тюрьму

14:22, 18 февраля 2024, ПАИ

Уголовная ответственность грозит садоводам за выращивание ипомеи трехцветной, пишут РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград», – сказал он.

Депутат пояснил, что в семечках этого цветка содержатся галлюциногенные и наркотические вещества.

Выращивание ипомеи будет квалифицироваться как преступление, если на участке будет выращиваться более ста вьюнов. Уголовная ответственность уже грозит за хранение или получение трех граммов семян этого цветка. Наказание может составить до двух лет тюрьмы.

Кроме того, наказание грозит и тем садоводам, которые не предприняли никаких мер по уничтожению дикорастущих растений, добавил Сергей Гаврилов.