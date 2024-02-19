12 медалей выиграли псковичи на окружных соревнованиях по спортивной аэробике

12:20, 19 февраля 2024, ПАИ

12 медалей взяли псковичи на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике, которые прошли в псковском спорткомплексе «Электрон» 17 и 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

В соревнованиях приняли участие около 240 спортсменов из Карелии, Ленинградской, Архангельской, Калининградской и Псковской областей.

Из 12 наград псковичей – три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых.

Победителями соревнований в первенстве стали Денис Харьковский, Яна Петрова, Илона Данец, Полина Москаленко, Анна Булкина, София Будник, Евгения Алексеева и Алина Алексеева.

На чемпионате победы в трио удостоились Кристина Краснова, Алиса Орлова и Александра Мосолова. В группах лучшими стали Кристина Краснова, Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Александра Мосолова и Виктория Кичигина.

Отметим, что Псковская область добилась победы в командном зачёте на чемпионате.

Тренируют спортсменов Анжелика Алексеева и Юлия Бабич.

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