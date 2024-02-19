Пскович лишился свободы за 24 магазинные кражи

13:40, 19 февраля 2024, ПАИ

Псковича осудили за 24 кражи из гипермаркетов. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Суд установил, что ранее судимый молодой человек с 28 мая 2023 до 10 сентября 2023 украл различные товары из магазинов Пскова.

На судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Также он погасил материальный ущерб по 15 эпизодам краж и заявил, что хочет полностью погасить исковые требования.

Псковский городской суд признал молодого человека виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных статьёй 158.1, а также девяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.