Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович лишился свободы за 24 магазинные кражи

Псковича осудили за 24 кражи из гипермаркетов. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Пскович лишился свободы за 24 магазинные кражи. Фото: ПАИ

Суд установил, что ранее судимый молодой человек с 28 мая 2023 до 10 сентября 2023 украл различные товары из магазинов Пскова.

На судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Также он погасил материальный ущерб по 15 эпизодам краж и заявил, что хочет полностью погасить исковые требования.

Псковский городской суд признал молодого человека виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных статьёй 158.1, а также девяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

Пскович лишился свободы за 24 магазинные кражи
19 февраля 2024

23 нетрезвых водителя задержали на дорогах Псковской области за неделю
19 февраля 2024

Великолукские росгвардейцы задержали подозреваемого в двух магазинных кражах
18 февраля 2024

Пожарные спасли дом, гараж, баню и сарай в Стругокрасненском районе
18 февраля 2024

Автомобиль и гараж сгорели в Порхове
18 февраля 2024

Автомобиль сбил 16-летнего подростка в Пскове
18 февраля 2024

Пьяного водителя-рецидивиста задержала полиция в Себежском районе
18 февраля 2024

Пешехода сбили в Островском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...