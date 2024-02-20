ПсковГУ вошёл в десятку лидеров по организации деятельности студотрядов в системе образования

12:37, 20 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги конкурса среди образовательных организаций высшего образования на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе образования. Среди вузов с общей численностью студентов очной формы обучения более пяти тысяч человек, ПсковГУ занял восьмую строчку рейтинга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Всего к экспертной оценке было допущено 107 заявок от образовательных организаций высшего образования.

Учредителем конкурса является Минобранауки РФ, а проводит его молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды».

Напомним, за последний год число участников псковских студотрядов увеличилось почти на 130% и уже составляет 535 человек. Ребята не только работают на трудовых проектах в регионе и по всей стране, но и проводят самые разные мероприятия. Так, например, совместно с ПсковГУ реализованы гранты «Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» и «Ольгинский десант».

Кроме того, на форуме «Мосты дружбы» проект Российско-белорусского отряда «Союзный десант» стал победителем конкурса и получил поддержку со стороны Союзного государства и Минобрнауки России.