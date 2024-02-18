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Общество

Михаил Ведерников поздравил участников студотрядов с 65-летием образования движения

С 65-летием образования студенческих отрядов и 20-летием образования молодёжной организации «Российские студенческие отряды» поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников поздравил студенческие отряды с 65-летием образования движения. Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Он отметил, что в студенческие отряды в Псковской области входит более 500 человек.

«Они участвуют в проектах по всей России – в аэропорту Пулково, на площадках Росатома, работают вожатыми в Артеке, «Орлёнке» и «Сириусе», – рассказал глава региона.

Также он добавил, что участники студотрядов сами реализуют различные мероприятия. В частности, они провели военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» и профильную смену в лагере «Звёздный». Всего в этих мероприятиях приняло участие 200 школьников из нашей области и Республики Беларусь.

Члены студотрядов также провели православную смену для детей участников СВО «Дорога добра», в которой участвовало более 250 детей из Псковской области.

Кроме того, «Ольгинский десант» осуществил более 20 выездов в районы для оказания помощи семьям участников СВО и ветеранам Великой Отечественной войны.

«Желаю неиссякаемой жизненной энергии, успехов и новых трудовых побед!» – пожелал Михаил Ведерников.

Ранее командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала о новых направлениях деятельности «Ольгинского десанта». Кроме того, она сообщила, что члены студенческих отрядов из Псковской области поедут в этом году работать на Дальний Восток.

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