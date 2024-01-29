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Общество

Более 50 участников акции «Ольгинский десант» помогают жителям псковских деревень 

Более 50 человек, в числе которых есть и студенты ПсковГУ, помогают жителям деревень Усвятского, Дновского и Пустошкинского районов с 28 января по 4 февраля в рамках акции «Ольгинский десант». В этот раз в муниципалитеты выехало три отряда проекта – «Любовь», «Импульс» и «Судьба». Об этом рассказал руководитель акции Алексей Алексеев в беседе с корреспондентом ПАИ.

  • Встреча отряда «Судьба» с главой Пустошкинского района Юрием Кравцовым
    Фото: Администрация Пустошкинского района
  • Встреча отряда «Судьба» с главой Пустошкинского района Юрием Кравцовым
    Фото: Администрация Пустошкинского района

Участники проекта помогают жителям деревень в уборке придомовых территорий, осуществляют работы на участках, колют дрова, благоустраивают территорию памятников, мемориальных комплексов и братских захоронений.

Запросы о бытовой помощи поступают от одиноко живущих пенсионеров, семей участников специальной военной операции, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот раз к студентам ПсковГУ также присоединились молодые люди из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. «Мы часто замечаем, что пожилым людям зачастую не столько нужна помощь, сколько общение с нами. Конечно, мы помогаем им – складываем и колем дрова, чистим снег, а после этого они зовут нас к себе, чтобы мы поговорили, послушали об их жизни и рассказали что-то о себе», – отметил Алексей Алексеев.

Планируется, что в марте состоится ещё один выезд. С 25 по 31 марта участники отряда «Свет» поедут помогать жителям Куньинского района.

«Ольгинский десант» – региональный аналог акции, которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году под названием «Снежный десант». Отряды выезжают в отдаленные населённые пункты Псковской области, чтобы оказать помощь местным жителям.

Ранее сообщалось, что правительство Псковской области и РСО договорились о расширении сотрудничества.

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