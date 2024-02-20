Представители политических партий обсудили применение ДЭГ на выборах президента России

14:00, 20 февраля 2024, ПАИ

Представители политических партий в рамках круглого стола в Центральной избирательной комиссии РФ обсудили применение дистанционного электронного голосования на выборах президента России.

«ДЭГ – это надежно, безопасно, современно, за этим будущее. Есть много критиков, но я практик и понимаю, как это работает, и понимаю, что в этом нет никаких изъянов, нет никаких тайных смыслов. Блокчейн – это не абстракция, это действующая технология. Я уверен, что в этом политическом сезоне 29 субъектов покажут великолепные результаты, которые не вызовут никаких сомнений», – подчеркнул заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

Он также добавил, что по результатам исследований социологов молодежь в 91% случаев доверяет голосованию через ДЭГ, а прямыми критиками выступают только 3 %. «Наша партия будет дальше развивать сервисы ДЭГ», – заключил он.

Представители Коммунистической партии Российской Федерации традиционно высказали сомнения в легитимности проведения дистанционного голосования. «Не гарантируется анонимность и тайна голосования, чтобы было проголосовано анонимно и правильно. На том устройстве, на котором установлен личный кабинет, предполагается, что это тот человек, но это подтвердить нельзя. Нет механизма обжалования результатов по ДЭГ, нет этих норм и процедур. Нет способов верификации: если голосовали в бюллетене, то можно перепроверить результат, вскрыть еще раз мешки и пересчитать», – отметил член президиума и секретарь ЦК КПРФ Георгий Камнев.

В свою очередь, заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов отметил рост доверия россиян к голосованию на выборах через ДЭГ.

«Мы должны сделать так, чтобы доверие и дальше росло к новым формам. Сбор подписей надо переводить в электронный формат: если говорим, что электронное голосование – это хорошо, то и проводить эту процедуру с самого начала надо так же. Надо проводить электронное информирование. Нужно отменять день тишины: человек должен проснуться с утра и получить уведомление, что нужно голосовать. Надо уйти от тайности голосования, дать человеку возможность проверить, что он проголосовал и его голос получили», – сказал он.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – патриоты – За правду» Юрий Григорьев отметил, что партия склоняется к необходимости проводить переход на ДЭГ, но притормозить его введение во всех регионах до проработки открытости и безопасности на всероссийском уровне.

«В целом мы положительно оценили опыт применения ДЭГ. Но стоит обратить внимание на существующие недостатки, которые проявляются в вопросах правового регулирования, которое пока не достигло совершенства. Один из факторов – избирательный процесс у избирателя выглядит как черный ящик. У него нет возможности удостовериться, кому отдан голос. Надо дать избирателям самим проверять результаты голосования, уходя от тайного голосования к открытому. Это возможность самопроверки, повышения доверия», – считает Григорьев.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев подчеркнул, что партия поддерживает прогрессивный подход и на выборах президента выберет именно форму электронного голосования.

Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Подача заявлений для участия в ДЭГ на портале «Госуслуги» продлится по 11 марта.