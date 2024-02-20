На 30% выросло количество ипотечных кредитов в Псковском отделении Сбера за 2023 год

15:22, 20 февраля 2024, ПАИ

Портфель ипотечного кредитования в Псковском отделении Сбера за 2023 год вырос до 18 млрд рублей, увеличившись на рекордные 30%. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в ходе пресс-завтрака сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Этот период можно назвать бумом строительства», – подчеркнул он.

Среди главных факторов, которые оказали влияние на рост ипотечного портфеля, Владимир Компаниец назвал реализацию жилищных программ с господдержкой. Это льготная и семейная ипотеки.

При этом, если в целом по Северо-Западу льготная ипотека показала рост по сравнению с 2022 годов на 79%, а семейная – в 2,5 раза, то по Псковской области эти цифры были ещё выше. По льготной ипотеке рост составил 91%, а общий объём выданных кредитов достиг 2 млрд рублей, по семейной – показатели увеличились на 286%, до 2,3 млрд рублей.

«Люди почувствовали, что привлекать кредиты под 6% годовых с небольшим первоначальным взносом – это выгодно. Они увидели, что можно не вкладывать свои средства, а взять ипотеку. Это было достаточно популярно в прошлом году», – сказал Владимир Компаниец.

Он обратил внимание на то, что льготная ипотека продолжает действовать, но её условия изменились. Так, первоначальный взнос вырос до 30%, но процентная ставка по-прежнему составляет 6-8%, тогда как по другим кредитам – 15-16%.

Кроме того, в Псковской области в прошлом году был зафиксирован рост кредитования девелоперов. Всего было проведено сделок на сумму 3,5 млрд рублей. С привлечением средств Сбера в регионе идёт строительство десяти жилых комплексов.

По словам Владимира Компанийца, Сбер существенно сократил сроки рассмотрения документов при кредитовании бизнеса, идёт увеличение объёма привлекаемых средств.

«Фактически у нас поменялась структура портфеля, мы почувствовали и увидели готовность предпринимателей, бизнеса строить, увидели готовность населения покупать», – подчеркнул он.