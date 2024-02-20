Искусственный интеллект помогает Псковскому отделению Сбера в борьбе с мошенниками

17:32, 20 февраля 2024, ПАИ

В борьбе с мошенниками, которые покушаются на средства клиентов, Псковскому отделению Сбера помогает искусственный интеллект. «Способ противодействия мошенникам через живых сотрудников уходит на второй план», – заявил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в ходе пресс-завтрака сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, искусственный интеллект научился анализировать, когда человек действует по собственному желанию, а когда его действия не подвержены логике. «Он видит расходы человека в магазинах, в транспорте, видит ареал, где происходят траты обычно, а потом замечает нелогичные движения – необходимость перевода денег человеку, которого нет в списке контактов, запрос большого кредита. Это триггер для искусственного интеллекта. Он включается, и дальше уже сотрудники могут противодействовать мошенникам», – пояснил Владимир Компаниец.

Он рассказал, что есть случаи, когда Сберу приходилось подключать родственников тех, кто попал под влияние мошенников и пытался снять крупную сумму денег или взять кредит.

В прошлом году только на последнем этапе, когда человек уже пришёл за деньгами, Сберу удалось предотвратить хищение 20 млн рублей.

«На самом деле сумма спасённых средств намного выше, поскольку у нас запущены механизмы для противодействия мошенникам ещё на стадии телефонного звонка, не позволяющие человеку совершить действия, о которых он потом пожалеет», – сказал Владимир Компаниец. Он отметил, что работа в части развития механизмов для борьбы с мошенниками идёт постоянно.