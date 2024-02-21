«Ростелеком» в Псковской области определил, на что любят тратить бонусные баллы абоненты компании

10:54, 21 февраля 2024, ПАИ

«Ростелеком» подвел итоги действия программы лояльности «Бонус» в Псковской области в 2023 году. Чаще всего псковичи тратили накопленные баллы на оплату домашнего интернета со скидкой 25% и покупку фильмов и подписок в видеосервисе Wink.

Баллы начисляются при регистрации в программе, в день рождения, за оплату услуг оператора, участие в опросах и подключение автоплатежа. Дополнительное онлайн-вознаграждение можно получить, если привязать личный кабинет к профилю в социальной сети «ВКонтакте», а также при покупке услуг или сервисов у партнеров.

Чаще всего пользователи тратят бонусные баллы на скидку 25% на оплату услуги «Домашний интернет». Второе место делят между собой подписки «Wink 5в1», Amediateka и «Трансформер». Следующие по популярности – покупки фильмов в видеосервисе Wink, скидки на маркетплейсах, развлекательных и образовательных ресурсах компаний-партнеров, подписки на книги и музыку.

Алексей Егоров, абонент «Ростелекома»: «Получил 200 бонусов только за регистрацию в программе, а дальше они начисляются после каждого ежемесячного платежа за услуги связи. Часто использую баллы, чтобы заказывать доставку продуктов и оплачивать интернет со скидкой. Удобно, что вся информация по моему бонусному балансу есть в приложении “Мой Ростелеком”».

Присоединиться к программе лояльности можно в личном кабинете абонента на сайте компании или в приложении «Мой Ростелеком». На персональной странице удобно управлять всеми лицевыми счетами и подключенными услугами, пополнять баланс и контролировать начисления.

Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы стремимся сделать взаимодействие абонентов с компанией максимально удобным. Личный кабинет – это не только “единое окно” для управления всеми лицевыми счетами и сервисами, но и круглосуточный онлайн-чат со специалистами технической поддержки».

Пользователи личного кабинета могут в любое время изменить тарифный план, оформить заявку на подключение новых услуг или временно приостановить их действие, например, на время командировки или отпуска. При необходимости можно дистанционно контролировать личный кабинет пожилых родственников, даже если они проживают в другом регионе.

Реклама. ПАО Ростелеком ИНН 7707049388