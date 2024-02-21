Как будет работать «Почта России» в предстоящие выходные: график

17:06, 21 февраля 2024, ПАИ

Почтовые отделения «Почты России» будут работать по изменённому графику в предстоящие выходные. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля в России. Как будет работать почта в праздники, сообщили в компании.

22 февраля рабочий день почтовых отделений будет меньше на один час. 23 февраля станет выходным для всех отделений «Почты России». Круглосуточные отделения останутся обслуживать клиентов в обычном режиме.

В 23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.