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Культура

Наследие Псковского археологического общества представлено в новой экспозиции Псковского музея-заповедника

Новая выставка, посвящённая деятельности Псковского археологического общества (1880 год), открылась в Поганкиных палатах в Пскове сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ. На торжественной церемонии выступили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и генеральный директор Псковского-музея заповедника Светлана Мельникова.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова (справа) и генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отрыли уникальную экспозицию. Фото: ПАИ

«Все мы испытываем большое чувство гордости и признательности к нашим предкам и к нашей истории. Сегодня мы делаем ещё один шаг к восстановлению этой памяти, её культивированию и использованию для воспитания нашей молодёжи. Археология – это величайшее дело. Я всех поздравляю с тем, что это сегодня случилось, и вас, Светлана Евгеньевна [директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – ПАИ], за то, что вы так активно и профессионально это продвигаете и развиваете», – отметила Вера Емельянова.

«Наверное, сегодняшний день мы запомним надолго – 21 февраля 2024 года. То, что сегодня происходит, трудно переоценить. Дело в том, что более 125 лет назад в Пскове случилось очень важное событие – открылся музей, тогда ещё Музей археологической комиссии. Надо сказать, что XIX век – это было совершенно особенное время: в то время закончилась Крымская война. Это был период, когда появилось огромное количество реформ, когда общество очень сильно менялось. Именно в это время появился просто небывалый интерес к отечественной истории и культуре. И самые образованные люди, самые уважаемые люди по всей стране объединялись в общество любителей старины. Какое счастье, что этот процесс происходил и в нашем дорогом Пскове», – отметила Светлана Мельникова.

Это общество сначала просто объединяло коллекционеров, но очень скоро превратилось в особенную структуру, которая влияла на жизнь города, подчеркнула директор музея.

«Здесь собирались не просто артефакты – здесь собирались знания об истории России и Псковской земли. И надо сказать, что это движение получило самую широкую поддержку властей, ведь стоит только перечислить фамилии – и мы сразу поймём: это губернаторы, это вице-губернаторы, богатое купечество, уважаемые чиновники», – сказала Светлана Мельникова.

Надо понимать, что активное знание отечественной истории – это оружие и самоидентичность, подчеркнула она. «Это то, что делает нас русскими и россиянами. Открытие сегодняшнего музея – это прежде всего дань уважения нашим отцам-основателям, это точка роста, которая приведёт к созданию большого, мощного экспозиционного псковского музея. Нам бы очень хотелось, чтобы, открыв двери этого музея, вы будто бы оказались в пространстве псковского музея археологического общества», – заключила она.

Выставочное пространство разбито на разделы «Историко-мемориальный» (учредительные документы, портреты членов Псковской археологической комиссии и Псковского археологического общества, мемориальные предметы), «Памятники письменности» (рукописи и старопечатные книги), «Мюнц-кабинет» (нумизматика, сфрагистика, фалеристика), «Церковные древности» (иконы, кресты, утварь), «Памятники быта» (костюмы, головные уборы, украшения), «Оружие» (холодное и огнестрельное оружие), «Доисторический отдел» (археологические коллекции).

На выставке представлены экспонаты из коллекций музея ПАО, хранящиеся в фондах современного Псковского музея-заповедника: рукописи и старопечатные книги, иконы, кресты, предметы церковной утвари, оружие, изделия из текстиля, нумизматические коллекции нумизматики, фалеристики, сфрагистики, археологические находки, а также аналоги предметов из экспозиций ПАО, утраченных в годы Великой Отечественной войны.

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