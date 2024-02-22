До пяти лет лишения свободы грозит дебоширке из Пскова

13:58, 22 февраля 2024, ПАИ

До пяти лет лишения свободы может получить дебоширка из Пскова, которая обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью один статьи 318 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Следствие установило, что в декабре прошлого года ночью в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району от жителей дома № 1б на улице Балтийской в Пскове поступило сообщение о нарушителях тишины. Когда сотрудники полиции приехали на место, то увидели в квартире 22-летнюю пьяную девушку, которая вела себя агрессивно и громко скандалила со своим мужем. На просьбу сотрудников полиции успокоиться девушка не отреагировала. Она нанесла несколько ударов в лицо полицейскому-мужчине, а женщину ударила ногой в живот.

По приезде в отдел полиции девушка продолжила вести себя агрессивно и ударила в одном из кабинетов полицейского в лицо.

Санкция части один статьи 318 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.