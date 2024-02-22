Пять лет тюрьмы грозит великолучанину за мошенничество
Пять лет тюрьмы грозит великолучанину, который совершил семь эпизодов мошенничества (часть два статьи 159, часть один статьи 159 УК РФ). Об этом пишет Luki-News со ссылкой на прокуратуру.
Следствие установило, что в период с 2019 по 2023 год 30-летний великолучанин предлагал доверчивым людям услуги по изготовлению мягкой мебели по заниженной цене. Получив деньги от покупателей, он не исполнял обещанное.
Прокурор Великих Лук направил уголовное дело в отношении мужчины в суд. Часть два статьи 159 и часть один статьи 159 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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