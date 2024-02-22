Пять лет тюрьмы грозит великолучанину за мошенничество

17:08, 22 февраля 2024, ПАИ

Пять лет тюрьмы грозит великолучанину, который совершил семь эпизодов мошенничества (часть два статьи 159, часть один статьи 159 УК РФ). Об этом пишет Luki-News со ссылкой на прокуратуру.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2023 год 30-летний великолучанин предлагал доверчивым людям услуги по изготовлению мягкой мебели по заниженной цене. Получив деньги от покупателей, он не исполнял обещанное.

Прокурор Великих Лук направил уголовное дело в отношении мужчины в суд. Часть два статьи 159 и часть один статьи 159 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.