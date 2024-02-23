Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова
Советская актриса Людмила Алфимова скончалась в возрасте 88 лет сегодня, 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Она родилась 4 сентября 1935 году в Харькове. На счету актрисы более 170 ролей.
Она снималась в таких фильмах, как «Обыкновенная история», «Свадьба в Малиновке», «Юркины рассветы», «Секретарь парткома» и «По главной улице с оркестром».
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