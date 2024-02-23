Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова

18:02, 23 февраля 2024, ПАИ

Советская актриса Людмила Алфимова скончалась в возрасте 88 лет сегодня, 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Она родилась 4 сентября 1935 году в Харькове. На счету актрисы более 170 ролей.

Она снималась в таких фильмах, как «Обыкновенная история», «Свадьба в Малиновке», «Юркины рассветы», «Секретарь парткома» и «По главной улице с оркестром».