Скончался актёр из «Улицы разбитых фонарей»
Российский актер Константин Капитан умер в возрасте 56 лет, сообщает РИА Новости.
Близкие актёра уточнили, что смерть произошла из-за тяжёлой болезни, которой страдал Константин Капитан. Похороны актёра уже состоялись.
Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. В 1993-м году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За свою карьеру он успел сняться в таких сериал как «Тайны следствия», «Дорожный патруль» и «Улицы разбитых фонарей».
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