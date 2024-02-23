Скончался актёр из «Улицы разбитых фонарей»

22:20, 23 февраля 2024, ПАИ

Российский актер Константин Капитан умер в возрасте 56 лет, сообщает РИА Новости.

Близкие актёра уточнили, что смерть произошла из-за тяжёлой болезни, которой страдал Константин Капитан. Похороны актёра уже состоялись.

Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. В 1993-м году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За свою карьеру он успел сняться в таких сериал как «Тайны следствия», «Дорожный патруль» и «Улицы разбитых фонарей».