Креативные ребята – Элла Памфилова позитивно отозвалась о работе избирательной комиссии Псковской области

08:04, 24 февраля 2024, ПАИ

Член молодёжной избирательной комиссии Псковской области, студент первого курса РАНХиГС Глеб Степанов в ходе лектория российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия» задал вопрос председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой. «Вы же знаете, что в Псковской области ежегодно проводится форум молодёжных избирательных комиссий. Планируется ли проведение общероссийского форума с участием молодёжи?» – спросил он.

«В Псковской области у нас прекрасная комиссия, очень креативные ребята, вы знаете, как они работают по всем направлениям. У нас более 40 человек, представителей молодёжных избирательных комиссии со всей России, будут участвовать во Всемирном молодёжном фестивале. Я тоже там буду. И из Псковской области кто-то будет обязательно. И мы обязательно в этом году на базе Центральной избирательной комиссии проведем общий съезд», – сообщила Элла Памфилова.

Всемирный молодёжный форум начнёт свою работу в Сочи в середине марта и соберёт 20 тысяч молодых людей из нескольких десятков стран мира.

Форум молодёжных избирательных комиссий Псковской области организуют ежегодно по инициативе председателя избирательной комиссии региона Игоря Совова. В 2023 год такой форум проходил уже в четвёртый раз.