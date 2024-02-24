В МЧС предупредили об опасном тумане в Псковской области
В ближайшие два часа в Псковской области будет туман с видимостью менее 500 метров. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
«В ближайшие два часа местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее», – написали в МЧС.
Также спасатели призвали быть внимательнее и острожнее, особенно на дороге.
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