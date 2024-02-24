В МЧС предупредили об опасном тумане в Псковской области

09:23, 24 февраля 2024, ПАИ

В ближайшие два часа в Псковской области будет туман с видимостью менее 500 метров. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«В ближайшие два часа местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее», – написали в МЧС.

Также спасатели призвали быть внимательнее и острожнее, особенно на дороге.