Снятый в Псковской области фильм о первой в России женщине-химике покажут на телеканале «Культура»

13:23, 24 февраля 2024, ПАИ

Фильмы об ученом-химике Юлии Лермонтовой, снятый в Мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино, покажут на телеканале «Культура». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В качестве научного консультанта съемочную группу сопровождала заведующая музеем-усадьбой Софьи Ковалевской Светлана Белюкова. Она рассказала документалистам о личности Юлии Лермонтовой, отношениях, которые связывали ее с хозяйкой усадьбы, и том, как это общение помогало двум женщинам-ученым в их научном и жизненном пути.

В экспозиции музея-усадьбы представлено несколько предметов, напрямую связанных с Юлией Лермонтовой. Это письма Фуфы (именно так называли дочь Ковалевской в семье), адресованные «Милой маме Юле», и записная книжка 1895 года с пометками, сделанными в имении Юлии Лермонтовой Семенково. После ранней смерти Софьи Васильевны, именно Юлия Всеволодовна взяла на себя обязанности по воспитание крестницы.



Фильм из документального цикла «Первооткрывательницы» выйдет на телеканале «Культура» 26 февраля в 18:45.