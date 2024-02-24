Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Снятый в Псковской области фильм о первой в России женщине-химике покажут на телеканале «Культура»

Фильмы об ученом-химике Юлии Лермонтовой, снятый в Мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино, покажут на телеканале «Культура». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В качестве научного консультанта съемочную группу сопровождала заведующая музеем-усадьбой Софьи Ковалевской Светлана Белюкова. Она рассказала документалистам о личности Юлии Лермонтовой, отношениях, которые связывали ее с хозяйкой усадьбы, и том, как это общение помогало двум женщинам-ученым в их научном и жизненном пути.

В экспозиции музея-усадьбы представлено несколько предметов, напрямую связанных с Юлией Лермонтовой. Это письма Фуфы (именно так называли дочь Ковалевской в семье), адресованные «Милой маме Юле», и записная книжка 1895 года с пометками, сделанными в имении Юлии Лермонтовой Семенково. После ранней смерти Софьи Васильевны, именно Юлия Всеволодовна взяла на себя обязанности по воспитание крестницы.

Фильм из документального цикла «Первооткрывательницы» выйдет на телеканале «Культура» 26 февраля в 18:45.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 февраля 2024

Псковские пловцы завоевали шесть наград на Кубке России в Санкт-Петербурге
24 февраля 2024

Траурный митинг в 80-летнюю годовщину освобождения прошёл в Дно
24 февраля 2024

Снятый в Псковской области фильм о первой в России женщине-химике покажут на телеканале «Культура»
24 февраля 2024

В Дно устраняют подтопление в городском парке 
24 февраля 2024

В Писковичах прошёл турнир по мини-футболу среди священнослужителей
24 февраля 2024

В МЧС предупредили об опасном тумане в Псковской области
24 февраля 2024

Креативные ребята – Элла Памфилова позитивно отозвалась о работе избирательной комиссии Псковской области
23 февраля 2024

Праздник «Папа + Я» прошёл в Себежском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...