Делегация из Псковской области участвует в наблюдении за выборами в Белоруссии
Делегация из Псковской области участвует в наблюдении за выборами в палату представителей Национального Собрания РБ и депутатов местных советов. В состав делегации входят, в частности, заместитель губернатора региона Александр Серавин, председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов.
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
«Это первые выборы после внесенных в 2023 году изменений в Избирательный кодекс Беларуси. В реестре избирателей более 6,8 млн человек. Впервые в их число включены граждане России, которые постоянно проживают в Белоруссии. Им предоставлено право голосовать на выборах в местные советы депутатов», - отметили в Избирательной комиссии Псковской области.
Всего в Белоруссии на выборах 25 февраля образовано 5411 избирательных участков. У избирателей, которые не могли прийти на участки в единый день голосования, была возможность проголосовать досрочно с 20 по 24 февраля.
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