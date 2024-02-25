Тело мужчины обнаружили в реке Кунье в Великолукском районе

17:04, 25 февраля 2024, ПАИ

Тело мужчины 56 лет, который, по предварительным данным, пропал 31 декабря прошлого года, обнаружено в районе деревни Завод Великолукского района. Тело найдено в реке Кунье. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие спасатели ПСО Великих Лук извлекли тело из воды и передали следственно-оперативной группе.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются.