Тело мужчины обнаружили в реке Кунье в Великолукском районе
Тело мужчины 56 лет, который, по предварительным данным, пропал 31 декабря прошлого года, обнаружено в районе деревни Завод Великолукского района. Тело найдено в реке Кунье. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Прибывшие спасатели ПСО Великих Лук извлекли тело из воды и передали следственно-оперативной группе.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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