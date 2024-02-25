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Общество

Россиянам рассказали, кому увеличат пенсию с 1 марта

Кому прибавят пенсию с 1 марта, сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Профессор Финогенова рассказала, кому увеличат пенсию с 1 марта. Фото: ПАИ

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в феврале этого года, получают право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости. Она увеличится в два раза. Доплата составит 8 134,9 рубля.

При этом Юлия Финогенова подчеркнула, что доплата может быть установлена только один раз по одному из оснований: либо по достижении возраста 80 лет, либо при получении первой группы инвалидности.

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