В России запретят стевию и ещё 18 пищевых E-добавок

11:30, 26 февраля 2024, ПАИ

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, запретят использовать 19 пищевых добавок. Соответствующий комплексный документ вступает в силу 27 февраля, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом пишет РБК.



Перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с 362 до 349 за счет исключения 19 позиций и введения шести новых. Так, в России и в других странах ЕАЭС будут запрещены:

- подсластитель стевия (растение Stevia rebaudiana Bertoni), порошок его листьев и сироп из них, а также экстракты;

- сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203);

- танины пищевые (Е181);

- консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236);

- регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387);

- глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g);

- ацетат аммония (Е264);

- диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый;

- алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559) – антислеживающие агенты, содержащие алюминий;

- мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).

Производителям разрешат использовать следующие шесть добавок:

- консервант этиллауриларгинат (Е243);

- загуститель и стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423);

- глазирователи сополимер метакрилата основной (Е1205) и сополимер метакрилата нейтральный (Е1206), а также сополимер метакрилата анионный (Е1207) и графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209).