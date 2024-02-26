Псковичка пригласила в гости незнакомку и лишилась телефона

11:57, 26 февраля 2024, ПАИ

Жительница Пскова пригласила в новогоднюю ночь к себе в гости незнакомку и осталась без телефона. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024 года псковичка увидела на скамейке у автобусной остановки незнакомую девушку, которая выглядела расстроенной и плакала.

Псковичке стало жалко ее, она подошла к незнакомке и позвала к себе в гости, на что последняя согласилась. Во время общения незнакомая девушка попросила у псковички мобильный телефон, чтобы позвонить маме. Хозяйка квартиры согласилась, отдала телефон гостье и ушла на кухню.

Вернувшись в комнату, псковичка обнаружила, что там уже никого нет, а ее мобильный телефон пропал.

Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.